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Глава Пограничной полиции подал в отставку под давлением

Опубликовано : 29 ноябрь 2019 г. 14:47 | Просмотров: 528 | Категория: Власть

Бывший глава Пограничной полиции Росиян Василой признал, что его решение об отставке было принято под давлением, а в ведомстве начали возрождаться преступные схемы.

Об этом Василой, подавший в четверг заявление об отставке, сообщил в соцсетях.

"Решение об отставке было принято мною после неоднократного давления, но в особенности после того, как я узнал о назначениях на ряд должностей, без того, чтобы я был хотя бы проинформирован в качестве руководителя ведомства", - написал Василой.

В своем послании Росиян Василой порекомендовал своим бывшим подчиненным "не вовлекаться в схемы, которые уже пытаются реанимировать, чтобы не позволить кому-либо из вне успешно продолжить "хорошо срежиссированные дела", быть неподкупными".

Ранее уже сообщалось, что начальник Пограничной полиции Росиян Василой подал на имя министра внутренних дел прошение об отставке.

Росиян Василой был утвержден в должности Главы Пограничной полиции 18 июля по инициативе тогдашнего главы МВД Андрея Нэстасе.


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