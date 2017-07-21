Дональд Туск сложил полномочия главы Европейского совета
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С 1 декабря председательствовать на заседаниях Европейского совета будет бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Символическая церемония передачи колокольчика, символизирующего полномочия главы организации, состоялась в пятницу в Брюсселе. Дональд Туск, возглавлявший совет с декабря 2014 года, не уходит из европейской политики. На прошлой неделе он был официально избран председателем главной политической силы ЕС – Европейской народной партии, передает DW.
Новому председателю Европейского совета Шарлю Мишелю 43 года. Чиновник выступает за усиление роли Европы в мире и является сторонником “зелёной экономики”, а в бельгийской прессе заслужил славу “мастера компромиссов”.
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