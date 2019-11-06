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Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Опубликовано : 29 ноябрь 2019 г. 19:38 | Просмотров: 3578 | Категория: Власть, Криминал

Приближенный беглого олигарха Владимира Плахотнюка, отвечавший за подавление гражданских свобод и организацию политической полиции Александр Жиздан возглавил парламентскую комиссию по национальной безопасности.

Решение было принято в пятницу новым парламентским большинством ПСРМ и ДПМ.

Жиздан заменит в этой должности представителя Партии Платформа DA Кирилла Моцпана.

Он известен по целому ряду криминальных эпизодов своей деятельности в полиции и, в частности, в недавно распущенном Управлении спецопераций.

В частности, Александр Жиздан в 2004 году был уличен в "крышевании" контрабанды через приднестровский участок границы, которая также направлялась в Молдову с известного одесского рынка. Тогда, Жиздан даже был вынужден уволиться из органов внутренних дел.

Известно, что позже, Жиздан был возвращен в МВД, поступив в распоряжение тогдашнего зам.министра В.Зубика. После 2009 года, Зубик ушел из МВД, возглавив военизированную структуру олигарха В.Плахотнюка. Также известно, что именно Зубик предложил Плахотнюку Жиздана в качестве главы МВД в правительстве Павла Филипа    

Впоследствии, А.Жиздан доказал свою преданность Плахотнюку, взяв под особую охрану силами МВД жилого дома и частного офиса олигарха.

Жиздан пытается отрицать свою причастность к организации погромов и поджогов зданий Парламента и Администрации президента в апреле 2009 года, однако известно, что именно он был одним из ответственных за организацию этих беспорядков. Также сообщалось, что именно Жиздан был причастным к организации поджога 5 этажа Парламента с целью отвлечения внимания от необходимости проведения определенных действий на 3-ем этаже находившегося напротив здания Администрации президента.

В 2012 году, Жиздан был напрямую привлечен для сокрытия преступления на нашумевшей охоте в заповеднике "Пэдуря Домняскэ", в которой участвовала компания из ближайшего окружения Плахотнюка, включая Генерального прокурора.

В 2016 году, будучи главой МВД, Жиздан оправдал незаконное применение газа в отношении мирной демонстрации, проведенной в День независимости 27 августа. Позже, Апелляционная палата была вынуждена принять окончательное решение, осудив действия полицейских и покрывавших их прокуроров.

В последние годы режима олигарха Владимира Плахотнюка, возглавляемое Жизданом МВД превратилось в силовую структуру Демпартии, а одним из направлений деятельности МВД в этот период было преследование инакомыслящих, необоснованные аресты, тотальная слежка и прослушивание переговоров оппозиционных политиков и гражданских активистов.

Назначение Жиздана эту должность стало возможным не только благодаря установлению нового парламентского большинства, но также и благодаря отказу Блока ACUM от идеи запрета деятельности Демпартии, обвиненной в узурпации государственной власти в ожидании "реформирования изнутри" этого формирования.

 


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