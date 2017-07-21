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Собственность дочерней компании Газпрома в Молдове может быть арестована Украиной

Опубликовано : 29 ноябрь 2019 г. 20:57 | Просмотров: 638 | Категория: Страна

"Нафтогаз Украины" претендует на часть собственности российского газового гиганта "Газпром" в ряде стран, среди которых и Молдова.

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, украинская компания рассматривает различные варианты принудительного взыскания с "Газпрома" 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. Среди этих вариантов и собственность "Газпрома" в Молдове.

В этой связи, Витренко заявил в эфире "Радио НВ" о разной готовности судов европейских стран рассматривать дела о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, соглашаясь, что это связано с политической конъюнктурой.

"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы", – заявил он.

"Мы видим, что в некоторых странах это лучше делать, в некоторых странах, скажем так дипломатически, сложнее", – отметил Витренко, цитируемый изданием "Интерфакс-Украина".

В то же время он указал: при выборе юрисдикций в делах о взыскании для "Нафтогаза" важен "не процесс, а результат". "В Германии те активы, которые есть, они не такие привлекательные для нас", – пояснил исполнительный директор НАК.

Он напомнил, что "Нафтогаз" уже добился ареста множества имущества "Газпрома" во многих странах.

"И уже 4 декабря в Амстердаме будет ключевое заседание, которое должно быть последним в отношении принудительного взыскания в Нидерландах. Там мы арестовали активы на сумму более $5,2 млрд. Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг "Газпрома", – сказал Витренко.

По его словам, если не будет достигнута договоренность о выплате долга газом в рамках предложенного "Нафтогазом" компромисса, то украинской компании удастся взыскать его в следующем году.

Как подчеркнул Витренко, речь идет об уже выигранном арбитраже, однако по инициативе "Газпрома" начат новый арбитраж, где сумма встречных исковых требований "Нафтогаза" превышает $12 млрд.

Украинский иновник не сообщал о какой именно собственности "Газпрома" в Молдове идет речь и находится ли она в Приднестровье или на Правобережье. АО "Молдовагаз" также пока ничего не сообщала о перспективах своих взаимоотношений с "Нафтогаз Украины" по делу о принудительном взыскании собственности.


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