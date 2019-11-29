Власти даже не запросили экстрадицию беглого олигарха Плахотнюка ...

(ВИДЕО) Многочисленные заявления властей Молдовы "о необходимости судить Плахотнюка" оказались блефом, а власти даже не обратились с требованием об экстрадиции находящегося в США олигарха, обвиненного в отмывании денег, коррупции и узурпации власти.

Об отсутствии требования молдавских властей об экстрадиции Плахотнюка заявил посол США в Молдове Дерек Хоган в эфире телеканала RTR-Moldova.

Посол подтвердил, что разговоры по этой теме велись с прежним, возглавляемым Майей Санду, правительством. Однако, всё ограничилось лишь разговорами.

"Мы говорили по этому вопросу с предыдущим правительством и на данный момент официального запроса нет", - заявил посол США. Хоган отметил, что в США есть специальная процедура и если она будет начата, что в слуае полуения подоного запроса на экстрадицию, он будет удовлетворен в самое кратчайшее время.

В то же время, Хоган отметил, что ему не известно, если Плахотнюк реально находится на территории Соединенных Штатов, как об этом неоднократно сообщали различные источники, включая власти Молдовы.

Ранее, находясь у власти, как премьер-министр Майя Санду, так и вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе публично неоднократно заявляли о том, что они предпринимают все необходимые меры для экстрадиции беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову, где он должен быть осужден.

Как оказалось, запрос об экстрадиции Плахотнюка не был выдан даже после того, как в октябре Прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь вышел с публичным заявлением о возбуждении уголовного дела, в котором Владимир Плахотнюк имеет статус обвиняемого в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах. По этому же делу, 29 октября Плахотнюк якобы был объявлен в международный розыск.