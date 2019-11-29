Россия выделила свыше 8 миллионов долларов на выплаты пенсий в Приднестровье ...

В непризнанную приднестровскую республику поступил очередной транш гуманитарной помощи из России в виде доплат к пенсии.

На проведенном в пятницу совещании лидер приднестровской администрации Вадим Красносельский поручил "довести до сведения граждан республики информацию о поступлении очередного транша российской гуманитарной помощи".

Речь идет о надбавке к пенсии, которую в Приднестровье называют "хлебной надбавкой" или "путинской пенсией", которую выплачивают с 2008 года. Надбавка составляет 150 приднестровских рублей (около 160 леев - Ред.).

Как сообщил тираспольский телеканал "Первый приднестровский", доплата будет выдана сразу за прошедшие 6 месяцев.

Исходя из того, что получателей этих пенсий порядка 146 тысяч человек, общий размер полученной гуманитарной помощи из России составляет свыше 8 миллионов долларов.

Власти региона заверяют, что выплаты "путинской пенсии" начнутся уже со 2 декабря.