Майя Санду рассказала, чем рисковала, избавляя страну от Плахотнюка ...

Процесс "избавления от Плахотнюка" был рискованным для Партии PAS Майи Санду, а на кону был имидж партии.

Об этом Майя Санду заявила в интервью изданию UNIMEDIA, отметив в то же время, что это было "правильным решением" в трудной ситуации.

"Мы сделали все, что могли в трудной ситуации. Мы понесли имиджевые риски, только для того, чтобы избавить страну от Плахотнюка, и я продолжаю верить в то, что это было правильное решение", - подчеркнула Санду.

По ее мнению, в ближайшее время ее партия окажется в ситуации, когда "Додон обрушится на нас".

Майя Санду признала, что перешедшему сейчас в оппозицию Блоку ACUM было известно, что Додон объединится с Демпартией, "чтобы избавиться от правительства настоящих реформаторов". В этой связи Санду сообщила, что ее партия готова пойти на выборы "в любое время", чтобы объяснить гражданам происходящее.

В то же время, Санду не ответила конкретно о желании добиваться скорейшего проведения досрочных парламентских выборов, ограничившись заявлением о "консолидации партии" до выборов, чтобы "создать партию, которая будет намного сильнее, чтобы быть готовой к следующим выборам".