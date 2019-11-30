Международные структуры трудоустроили одного из основных архитекторов 'захваченного государства' Плахотнюка ...

Один из основных ответственных за нарушения демократии в период режима олигарха Владимира Плахотнюка, бывший член ЦИК Юрий Чокан ныне работает для ОБСЕ и Совета Европы.

Об этом он заявил для корреспондента издания Curentul.

Чокан сообщил, что поле того, как служил режиму Плахотнюка, теперь он работает "международным консультантом в области избирательного права консультантом по реорганизации учреждений".

Он уточнил, что работает "для ОБСЕ", а также "для Совета Европы".

Юрий Чокан ранее возглавлял ЦИК, а затем был рядовым членом избиркома в интересах правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка. В январе 2017 года Чокан возглавил созданный при правительстве "Центр по внедрению реформ", финансированный не только за счет бюджетных ассигнований, но и из финансовой помощи иностранных доноров. Известно, что в этой должности зарплата Юрия Чокана была около 4 тысяч долларов.

Примечательно, что "международный консультант в области избирательного права" Юрий Чокан напрямую ответственен за провал в реализации проекта электронного регистра избирателей.