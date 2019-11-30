Экс-премьер стал фигурантом коррупционного скандала ...

Семья бывшего премьер-министра Молдовы Юрия Лянкэ финансировалась из средств миллиардера Анатолия Стати в период нахождения Лянкэ в правительстве.

Когда Лянкэ был министром иностранных дел, а затем премьер-министром, он и его семья получили от миллиардера порядка 400 тысяч долларов.

Как сообщает издание mold-street, об этом указывается официальном документе Министерства юстиции Казахстана, поданного в Арбитражный суд Швеции, где оспаривается решение от 2013 года о выплате властями Казахстана Анатолию Стати около $ 500 млн.

В документе сообщается, что Стати выводил из Казахстана в подконтрольные ему офшорные компании сотни миллионов долларов, из которых финансировались политики в Молдове, Казахстане, Румынии, Конго, Южном Судане, Ираке (Курдистан).

В связи с финансированием Юрия Лянкэ, отмечается, что это происходило с 2009 по 2014 г.г., когда Лянкэ возглавлял МИД, а затем и правительство Молдовы.

Указано, что деньги переводились через латвийский банк Rietumu Banka в пользу Юрия Лянкэ, его жены Аиды, а также сына Мариуса.

Сам Юрий Лянкэ пока никак не прокомментировал появившуюся информацию о скрытом финансировании в период нахождения у власти.