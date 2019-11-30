Додон озаботился поддельной идентичностью Плахонтюка ...

Заседание в новом составе пройдет в среду на этой неделе, сообщил Додон в ходе брифинга в понедельник. Помимо обсуждения бюджета и темы поставок газа будут подняты вопросы, касающиеся недавних заявлений депутатов о наличии у беглого олигарха Плахотнюка двух паспортов с разными идентичностями, а также о ведении незаконной прослушки аффилированными ему структурами. На эти вопросы занимающий пост президента желает услышать чёткие объяснения.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что беглый олигарх Владимира Плахотнюк имеет второй молдавский паспорт, выданный на фамилию Новак.