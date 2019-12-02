Украина ставит условия по прямым поставкам российского газа ...

Прямые поставки российского газа в Украину будут напрямую зависеть от выполнения Москвой решения международного арбитражного суда о компенсации долгов Газпрома.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов”, - цитирует главу министерства издание Интерфакс-Украина. Оржель при этом подчеркнул важность сохранения транзита газа, поскольку его прекращение может спровоцировать рост цен на голубое топливо не только на украинском, но и на европейском рынке.

Напомним, в начале прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили продолжение транзита газа через территорию Украины, а также проблемы с поставками газа и продолжением транзита через Украину.