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Украина ставит условия по прямым поставкам российского газа
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Украина ставит условия по прямым поставкам российского газа

Опубликовано : 02 декабрь 2019 г. 14:07 | Просмотров: 1020 | Категория: Мир

Прямые поставки российского газа в Украину будут напрямую зависеть от выполнения Москвой решения международного арбитражного суда о компенсации долгов Газпрома.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов”, - цитирует главу министерства издание Интерфакс-Украина. Оржель при этом подчеркнул важность сохранения транзита газа, поскольку его прекращение может спровоцировать рост цен на голубое топливо не только на украинском, но и на европейском рынке.

Напомним, в начале прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили продолжение транзита газа через территорию Украины, а также проблемы с поставками газа и продолжением транзита через Украину.


Метки к статье: Алексей Оржель, Украина, Россия, поставки газа, транзит

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