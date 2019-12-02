Сайт Amazon обвинили в глумлении над трагедией Освенцима ...

В популярном интернет-магазине Amazon шла бойкая торговля рождественскими сувенирами и аксессуарами с видами фашистского концлагеря Освенцим.

Среди выставленных на продажу товаров – ёлочные игрушки, коврики для мыши, открывалки для бутылок, брелоки с принтами, на которых изображены в том числе заборы с колючей проволокой, ворота с надписью Arbeit macht frei ("Работа освобождает") и бараки для узников лагеря.

Администрация польского государственного музея Аушвиц-Биркенау опубликовала в твиттере гневное сообщение, в котором назвала продажу предметов с видами Освенцима “возмутительной и неуважительной” и потребовала убрать товары с сайта.

Вскоре после публикации в руководстве Amazon сообщили, что упомянутые предметы сняты с продажи, а также предупредили, что в случае если подобные товары появятся вновь, аккаунты продавцов будут удалены, передает ВВС.