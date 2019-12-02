Додон заявил об обещании Плахотнюка поддерживать правительство Майи Санду ...

Занимающий должность президента Игорь Додон заговорил о неких договоренностях беглого олигарха Владимира Плахотнюка по поддержке своих бывших партнеров по коалиции в лице правительства Майи Санду.

Об этом Додон сообщил в интервью российскому агентству ТАСС.

Додон сказал, что располагает "данными", согласно которым Плахотнюк скрывается в США, где планирует получить политическое убежище.

Игорь Додон дал понять, что американцы были теми, кто помог бежать Плахотнюку, и имели определенные сепаратные договоренности с ним против контрлируемой Додоном Партии социалистов.

"Те, кто помог бежать Плахотнюку, рассчитывали как минимум на его контроль над Демократической партией. Он обещал им обеспечить поддержку проевропейскому правительству Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны", - подчеркнул Додон.

Кроме того, он сообщил что Плахотнюка "планировали использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне".

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк 14 июня тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США.

В то же время, посол США Дерек Хоган публично заявил, что ему неизвестно, если Плахотнюк на самом деле находится на территории Соединенных Штатов.