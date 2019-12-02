МЕНЮ
Twitter
﻿ 41
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

02.12.2019  

Посол Венгрии спровоцировал дипломатический скандал в Украине

02.12.2019  

Россия начала поставки газа в Китай. Цена вопроса - 400 миллиардов долларов

02.12.2019  

Судьи жалуются на давление и запугивание со стороны прокуроров

02.12.2019  

Додон заявил об обещании Плахотнюка поддерживать правительство Майи Санду

02.12.2019  

Сайт Amazon обвинили в глумлении над трагедией Освенцима

02.12.2019  

Украина ставит условия по прямым поставкам российского газа
все новости

Додон заявил об обещании Плахотнюка поддерживать правительство Майи Санду

Опубликовано : 02 декабрь 2019 г. 16:34 | Просмотров: 857 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон заговорил о неких договоренностях беглого олигарха Владимира Плахотнюка по поддержке своих бывших партнеров по коалиции в лице правительства Майи Санду.

Об этом Додон сообщил в интервью российскому агентству ТАСС.

Додон сказал, что располагает "данными", согласно которым Плахотнюк скрывается в США, где планирует получить политическое убежище.

Игорь Додон дал понять, что американцы были теми, кто помог бежать Плахотнюку, и имели определенные сепаратные договоренности с ним против контрлируемой Додоном Партии социалистов.

"Те, кто помог бежать Плахотнюку, рассчитывали как минимум на его контроль над Демократической партией. Он обещал им обеспечить поддержку проевропейскому правительству Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны", - подчеркнул Додон.

Кроме того, он сообщил что Плахотнюка "планировали использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне".

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк 14 июня тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США.

В то же время, посол США Дерек Хоган публично заявил, что ему неизвестно, если Плахотнюк на самом деле находится на территории Соединенных Штатов.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон заявил об обещании Плахотнюка поддерживать правительство Майи Санду

Додон заявил об обещании Плахотнюка поддерживать правительство Майи Санду ...

Просмотров: 851
Додон озаботился поддельной идентичностью Плахонтюка

Додон озаботился поддельной идентичностью Плахонтюка ...

Просмотров: 716
Экс-премьер стал фигурантом коррупционного скандала

Экс-премьер стал фигурантом коррупционного скандала ...

Просмотров: 2068
Международные структуры трудоустроили одного из основных архитекторов

Международные структуры трудоустроили одного из основных архитекторов 'захваченного государства' Плахотнюка ...

Просмотров: 4550
Майя Санду рассказала, чем рисковала, избавляя страну от Плахотнюка

Майя Санду рассказала, чем рисковала, избавляя страну от Плахотнюка ...

Просмотров: 11565
Власти даже не запросили экстрадицию беглого олигарха Плахотнюка

Власти даже не запросили экстрадицию беглого олигарха Плахотнюка ...

Просмотров: 9170
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16505
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43309
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40727
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18424
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76100
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57948
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 42074
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31274
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28557
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27380
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 26728
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 26356
ВЛАСТЬ
Додон заявил об обещании Плахотнюка поддерживать правительство Майи Санду

Додон заявил об обещании Плахотнюка поддерживать правительство Майи Санду

02.12.2019  Додон озаботился поддельной идентичностью Плахонтюка
02.12.2019  Экс-премьер стал фигурантом коррупционного скандала
02.12.2019  Международные структуры трудоустроили одного из основных архитекторов 'захваченного государства' Плахотнюка
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Экс-премьер стал фигурантом коррупционного скандала

Экс-премьер стал фигурантом коррупционного скандала

29.11.2019  Правительство вошло в сговор с табачной мафией
18.11.2019  В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (11)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker