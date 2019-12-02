Судьи жалуются на давление и запугивание со стороны прокуроров ...

14 судей чеканского офиса направили на имя президента, спикера, главы правительства, министра юстиции, а также в ВСМ и ВСП коллективную жалобу на прокуроров.

Судьи утверждают, что прокуроры путём давления и запугивания заставляют их принимать “правильные” решения. Чаще всего к таким незаконным методам прибегают в Антикоррупционной прокуратуре, отмечают пострадавшие. В документе, опубликованном ZdG, также приводятся в пример способы, которыми пользуются прокуроры для получения нужных результатов.

1) Если запрос отклонен судьей, прокурор немедленно сообщает об этом вышестоящему прокурору. В отчете прокурор, чье действие (в отношении предварительного ареста, перехвата и т.д.) было отклонено, упоминает, что у него, якобы, имеются сомнения относительно законности судебного акта, из-за чего он, якобы, считает решение суда незаконным или принятым под чьим-то влиянием. Ни в одном таком отчете не написано, какими обстоятельствами это вызвано. По словам судей, все эти отчеты не имеют каких-либо конкретных доказательств. После регистрации этого отчета, при поддержке вышестоящих прокуроров, возбуждается уголовное дело, которое рассматривается другим прокурором, коллегой прокурора, который представил указанный отчет.

2) Второй метод, применяемый прокурорами к судьям, которые «не хотят быть послушными», заключается в возбуждении уголовного дела по несуществующим фактам или в возбуждении уголовного дела по основаниям, сформированным за прошлые периоды, в которых прокурор привлекает к уголовному преследованию судей за различные действия, для чего не является необходимым согласие Верховного совета магистратуры.

“Тревожная ситуация, описанная в этом обращении, обязывает нас реагировать правовыми средствами и предать ее гласности, с тем, чтобы можно было принять меры для обеспечения принципа независимости судей, независимости, которая предполагает, что судья действует независимо, на основании своей собственной оценки фактов и в соответствии с духом закона, без внешних влияний, предложений, давления, угроз и без какого-либо вмешательства, прямого или косвенного, независимо от того, от кого и по какой причине”, - говорится в обращении.