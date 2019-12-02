Россия начала поставки газа в Китай. Цена вопроса - 400 миллиардов долларов ...

В понедельник начались поставки российского трубопроводного газа в Китай. В церемонии открытия трубопровода "Сила Сибири" "Газпрома" в рамках телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин, который дал команду начала поставок, и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщает издание "Ведомости", газопровод "Сила Сибири" – самый масштабный инвестпроект "Газпрома" за всю историю компании. Строительство первого экспортного газопровода, ориентированного на рынок КНР, началось в сентябре 2014 г. Этому предшествовало подписание контракта с китайской CNPC. Соглашение рассчитано на 30 лет, в течение которых на китайский рынок будет экспортировано более 1 трлн куб. м газа с российских месторождений Восточной Сибири, говорил тогда предправления "Газпрома" Алексей Миллер. Общая стоимость контракта – около $400 млрд, добавлял он.

По контракту "Газпром" должен ежегодно поставлять в Китай до 38 млрд куб. м газа. Но достичь этого уровня предполагается только к 2025 г.

По оценкам аналитиков, КНР будет самым быстрорастущим в мире рынком газа. В 2018 г. потребление газа в стране выросло на 17,7% до 283 млрд куб. м, а потребность в импорте – почти на треть до 121,3 млрд куб. м. По оценкам Международного энергетического агентства, в ближайшие 20 лет Китай обеспечит около 30% роста мировой торговли газом. Кроме планируемого в 2025 г. вывода на полную мощность "Силы Сибири" "Газпром" изучает дополнительные возможности поставок трубопроводного газа в Китай.