Посол Венгрии спровоцировал дипломатический скандал в Украине ...

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто в связи с его недавними высказываниями об автономии венгерского национального меньшинства в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе МИД Украины, венгерскому дипломату было указано на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности Комиссии Украина - НАТО.

Уточняется, что послу Венгрии была вручена нота протеста.

"Было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией", - говорится в сообщении МИД Украины о содержании беседы с вызванным в МИД послом.

Посол Венгрии был вызван в МИД Украины после того, как 28 ноября в интевью одному из украинских изданий он заявил, что "соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства - это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе", говоря о венгерском меньшинстве, проживающем в украинском Закарпатье.