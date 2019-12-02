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Представители партии Майи Санду обвинены в предательстве партнерами по Блоку ACUM

Опубликовано : 03 декабрь 2019 г. 08:33 | Просмотров: 1561 | Категория: Власть, Кишинев

Местные избранники от партии PAS в пригороде Кишинева обвинены партнерами из Партии Платформа DA в вероломстве и предательстве.

Как сообщил в соцсетях один из активистов Платформы DA Юрий Теса, после того, как местные советники в городе Дурлешты от Блока ACUM подписали Декларацию о создании единой фракции, 28 ноября избранники от PAS сделали выбор в пользу должностей.

"В последний момент, наши коллеги из PAS предали нас и решили пойти, как отдельная фракция, заранее проведя тайные торги с представителями ПСРМ и ДПМ", - написал представитель Платформы DA.

Он также сообщил, что торг объяснялся желанием попасть в Комиссию по архитектуре, урбанизму и земельным отношениям. Партнеры по Блоку также обвинены в том, что в погоне за функциями они пренебрегли включением в состав Комиссии представителей Платформы DA.


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