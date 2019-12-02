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Чубашенко: Новый КС как будто ушёл в подполье

Опубликовано : 03 декабрь 2019 г. 10:19 | Просмотров: 264 | Категория: Аналитика сети

Конституционный суд, “перезахваченный” сформированной в июле коалицией, не торопится заниматься глубокой ревизией решений прошлого КС, ставшего ключевым инструментом захвата государства.

Публицист Дмитрий Чубашенко поделился в соцсети комментарием относительно деятельности КС в контексте нынешней политической ситуации в Молдове.

“15 июня старый Конституционный суд отменил несколько своих же решений, принятых 7-9 июня, когда это учреждение встало на сторону режима Плахотнюка в его противостоянии с новым парламентским большинством ПСРМ-ACUM, которое объявило этот режим “захватническим”. В период двоевластия КС принял такие важнейшие решения, как объявление парламента и президента нелегитимными, назначение премьер-министра Павла Филипа и.о. президента и организация досрочных выборов. Но спустя неделю сам же эти решения и отменил, как принятые под политическим давлением и попирающие демократию. Еще через 10 дней все судьи КС в полном составе ушли в отставку.

После ухода старого КС ПСРМ и ACUM поделили между собой места в новом КС по чисто партийно-политическим критериям. 16 августа судьи нового КС, “перезахваченного” новыми правящими партиями, принесли присягу в парламенте. С тех пор КС как будто ушел в подполье, ограничившись принятием нескольких малозначащих решений о признании мандатов новых депутатов и конституционности отдельных положений ряда кодексов.

От нового КС ждали глубокой ревизии деятельности старого КС, который был ключевым инструментом “захваченного государства”. Результатом такой ревизии должны стать пересмотр и отмена всех незаконных решений, принятых КС при режиме Плахотнюка. Однако новый КС не торопится этим заниматься, предпочитая рассматривать рутинные второстепенные вопросы”, - констатирует Чубашенко. По его мнению, в первую очередь судьи КС должны внести ясность в решение по восстановлению прямых выборов президента, поскольку до них остался всего год.

“Одним из главных решений старого КС, по поводу которого должна быть внесена ясность, является постановление от 4 марта 2016 года о “восстановлении” прямых выборов президента. Кроме того, что при рассмотрении и принятии того решения были нарушены установленные процедуры, главный его порок заключается в том, что КС сам изменил Конституцию, хотя не имеет права этого делать. 3 марта в Молдове была одна Конституция, а 5 марта уже другая, текст изменений в которую был включен непосредственно в решение КС. Затем этот текст был опубликован в “Официальном мониторе”, и на основании “восстановленной” редакции Конституции от 2000 года в октябре-ноябре прошли выборы президента.

До очередных выборов главы государства в 2020 году осталось меньше года, а правила, по которым будут проходить эти выборы, до сих пор не определены. Основные претенденты на этот пост, Игорь Додон и Майя Санду, ведут себя так, будто в 2016 году все было нормально, и высказываются в том смысле, что в следующем году они снова будут участвовать в прямых выборах президента по сомнительным правилам, установленным КС при Плахотнюке. Если они хотят сохранения прямых выборов президента, то они должны добиться этого через установленные в Основном законе легальные процедуры — принятие соответствующего конституционного закона в парламенте или на референдуме. Делать вид, что все нормально, значит, продолжать покрывать мошенничество с Конституцией, которое практиковал “захватнический” режим Плахотнюка”, отмечает журналист и призывает КС “не валять дурака”.

“Политическое жульничество, дуракаваляние — это нормальное состояние молдавских политиков, хотя некоторые и претендуют на то, что они не такие. “Мы другие, не такие, как они, мы честные, неподкупные, меритократичные” - Санду любит позиционировать себя именно так, но в истории со способом избрания президента она ничем не отличается от Додона. Они оба готовы идти и на следующие выборы по правилам, установленным при Плахотнюке, потому что им кажется, что так у них больше шансов на победу. Но если они ставят личный интерес выше закона, чем они тогда отличаются от Плахотнюка?

Ладно, политики валяют дурака, но КС зачем этим занимается? От него требуется всего-то определить, насколько законным или незаконным было решение старого КС от 4 марта 2016 года по изменению Конституции. Если незаконное, отмените, если законное, то сообщите об этом общественности. Внесите ясность в этот вопрос, не тяните до самого объявления президентских выборов. Неужели они даже на это неспособны? Алло, КС? Не валяйте дурака!” – резюмирует Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Конституционный суд, подполье, выборы президента, ревизия, Дмитрий Чубашенко

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