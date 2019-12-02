Прокуроры возбудили уголовное дело против партнера Зеленского по 'Кварталу-95' ...

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против бывшего члена команды президента Владимира Зеленского в шоу "Квартал-95" Юрия Корявенкова (Юзика).

Как сообщает издание LIGA со ссылкой на портал "Судебный репортер", расследование будет проходить по статье о злоупотреблении влиянием.

Антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело после публикации аудиозаписей, на которых депутаты Слуги народа Юрий Корявченков (ранее игравший в шоу "Квартал-95" "Юзик") и Владлен Неклюдов якобы общаются с руководством полиции Кривого Рога.

Сообщается, что дело открыто по статье о злоупотреблении влиянием народными депутатами. Досудебное расследование поручили проводить Национальному антикоррупционному бюро.