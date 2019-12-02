Нэстасе будет доказывать в суде свою непричастность к преступным схемам ...

Лидер партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе подаст в суд на занимающего должность президента Игоря Додона за клевету.

Так политик отреагировал на заявления Додона о том, что Нэстасе встав во главе Министерства внутренних дел, пытался перенять некоторые контрабандные схемы Плахотнюка. Эти обвинения он назвал “гибридной войной”. О намерении обратиться в суд экс-глава МВД сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, лживые манипуляции и беспочвенные обвинения терпеть больше нельзя, и масштабные медийные нападки посредством фейковых новостей больше не должны оставаться безнаказанными.

“Абсолютно все те, кто когда-либо распространит ложь и клевету на меня и моих коллег, будут отвечать в суде, как и Игорь Додон, у которого предательство и ложь заложены в ДНК”, - заявил Андрей Нэстасе.