Таможню возглавил уволенный из Центра по борьбе с коррупцией директор ...

Во вторник нового главу ведомства представил сотрудникам вице-премьер Сергей Пушкуца

“Во время короткой встречи вице-премьер сформулировал ожидания правительства от нового лидера: “Поскольку Таможенная служба практически присутствует на всей территории страны и взаимодействует как с экономическими агентами, так и с физическими лицами, они требуют, чтобы вы выполняли эту деятельность в строгом соответствии с законом. Пожалуйста, сконцентрируйте свои усилия на том, чтобы процедуры таможенной службы были дружественными и честными”, - говорится в сообщении для прессы, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов. Помимо этого вице-премьер призвал временного главу следить за сохранением показателей по отчислениям в госбюджет, и даже по возможности повышать их.

С 2002 года Сергей Бурдужа занимал различные должности в Министерстве финансов, в 2006 был назначен замдиректора СИБ, а в 2008 стал директором Центра по борьбе с коррупцией, откуда был уволен в 2009 году с приходом премьер-министра Владимира Филата.

Пост главы Таможенной службы стал вакантным в конце июля 2019 года после отставки Виталия Врабие. Конкурс на замещение должности был объявлен в начале сентября.