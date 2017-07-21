МЕНЮ
Twitter
﻿ 129
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:12  

Додон переводит ответственность за освобождение Филата на правительство Майи Санду

19:07  

Освободителем Филата стал судья, который его же и арестовал

16:10  

Осужденный за коррупцию экс-премьер Владимир Филат был освобожден

15:05  

В Северной Корее за два года отстроили ультрасовременный город

14:31  

Депутаты партии Нэстасе вспомнили о предвыборных обещаниях

13:49  

В Казахстане обнаружен и ликвидирован фальшивый суд
все новости

В Казахстане обнаружен и ликвидирован фальшивый суд

Опубликовано : 03 декабрь 2019 г. 13:49 | Просмотров: 479 | Категория: Мир

Предприимчивая жительница бывшей столицы Казахстана Алматы открыла предприятие под названием "Международный арбитражный суд" и выносила решения по административным, уголовным и гражданским делам.

Как сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы, прокурорами был ликвидирован лжесуд, а в отношении предпринимательницы возбуждено досудебное расследование.

Сообщается, что самовольно присвоив звание представителя власти, женщина выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с государственным гербом и другими реквизитами).

"Этими незаконными судебными актами она лишала граждан водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое", - говорится в официальном сообщении Прокуртуры.

По факту этого преступления деятельность "Международного арбитражного суда" была прекращена. В отношении лжесудьи начато досудебное расследование по признакам самовольного присвоения звания представителя власти.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
В Северной Корее за два года отстроили ультрасовременный город

В Северной Корее за два года отстроили ультрасовременный город ...

Просмотров: 348
В Казахстане обнаружен и ликвидирован фальшивый суд

В Казахстане обнаружен и ликвидирован фальшивый суд ...

Просмотров: 480
Прокуроры возбудили уголовное дело против партнера Зеленского по

Прокуроры возбудили уголовное дело против партнера Зеленского по 'Кварталу-95' ...

Просмотров: 476
Посол Венгрии спровоцировал дипломатический скандал в Украине

Посол Венгрии спровоцировал дипломатический скандал в Украине ...

Просмотров: 3063
Россия начала поставки газа в Китай. Цена вопроса - 400 миллиардов долларов

Россия начала поставки газа в Китай. Цена вопроса - 400 миллиардов долларов ...

Просмотров: 575
Сайт Amazon обвинили в глумлении над трагедией Освенцима

Сайт Amazon обвинили в глумлении над трагедией Освенцима ...

Просмотров: 423
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16526
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43330
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40753
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18445
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76136
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57983
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 42151
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31302
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28568
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27394
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 26775
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 26712
ВЛАСТЬ
Додон переводит ответственность за освобождение Филата на правительство Майи Санду

Додон переводит ответственность за освобождение Филата на правительство Майи Санду

19:07  Освободителем Филата стал судья, который его же и арестовал
14:31  Депутаты партии Нэстасе вспомнили о предвыборных обещаниях
12:31  Таможню возглавил уволенный из Центра по борьбе с коррупцией директор
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Додон переводит ответственность за освобождение Филата на правительство Майи Санду

Додон переводит ответственность за освобождение Филата на правительство Майи Санду

19:07  Освободителем Филата стал судья, который его же и арестовал
02.12.2019  Экс-премьер стал фигурантом коррупционного скандала



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (22)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker