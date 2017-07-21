В Казахстане обнаружен и ликвидирован фальшивый суд ...

Предприимчивая жительница бывшей столицы Казахстана Алматы открыла предприятие под названием "Международный арбитражный суд" и выносила решения по административным, уголовным и гражданским делам.

Как сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы, прокурорами был ликвидирован лжесуд, а в отношении предпринимательницы возбуждено досудебное расследование.

Сообщается, что самовольно присвоив звание представителя власти, женщина выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам (решения выносила на фирменном бланке с государственным гербом и другими реквизитами).

"Этими незаконными судебными актами она лишала граждан водительских прав, взыскивала суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое", - говорится в официальном сообщении Прокуртуры.

По факту этого преступления деятельность "Международного арбитражного суда" была прекращена. В отношении лжесудьи начато досудебное расследование по признакам самовольного присвоения звания представителя власти.