Депутаты партии Нэстасе вспомнили о предвыборных обещаниях ...

В ходе брифинга во вторник представители фракции выступили с предложением безотлагательно ввести мораторий на действие так называемого “закона о миллиарде” до тех пор, пока не будет полностью завершено расследование банковского мошенничества и не будут возвращены выведенные из финансовой системы страны средства. Депутаты считают, что благодаря мораторию ежегодно в госбюджете станут доступны суммы в размере около 850 миллионов - 1 миллиарда леев, которые могут представлять собой важное фискальное пространство для социальных программ и проектов.

“Этот вариант будет правильным и необходимым для точной оценки мошенничества и его последствий в денежном выражении. В то же время приостановление действия закона позволило бы мобилизовать все учреждения, включая Нацбанк, для разоблачения мошенничества, выявления бенефициаров и возвращения похищенных средств. Только после того, как будут предприняты все усилия, действие “закона о миллиарде” можно будет возобновить, и только остаточная сумма, не подлежащая взысканию, может быть признана в качестве внутреннего государственного долга с созданием новых резервов для отношений между НБМ и Министерством финансов”, - заявил вице-председатель политформирования Александр Слусарь.

Напомним, отмена закона, согласно которому выплата украденного миллиарда возлагается на молдавских налогоплательщиков, была одним из главных предвыборных обещаний Платформы DA.