В Северной Корее за два года отстроили ультрасовременный город ...

Город Самджиён небольшой, всего 2-3 километра в диаметре и его легко обойти пешком, при этом он рассчитан примерно на четыре тысячи семей. Грандиозный проект был запущен ровно два года назад, на его торжественном открытии присутствовал сам высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, он же перерезал красную ленту на церемонии окончания строительства, передает ВВС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В городе отстроены многоэтажные жилые дома, магазины, административные здания, стадион, научно-техническая библиотека, железнодорожная станция и даже горнолыжная трасса. Помимо этого в Самджиёне созданы несколько производственных предприятий, таких как фабрика по производству картофельной муки и завод, выпускающий напитки из черники.

Современный город возведён на месте некогда захолустного посёлка: некоторые здания были модернизированы, а некоторые снесены и отстроены заново.

По информации ТАСС, при запуске проекта в 2017 году Ким Чен Ын поставил задачу строителям завершить работы на один год раньше намеченного срока: до 2020 года, когда в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи.