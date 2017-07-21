Осужденный за коррупцию экс-премьер Владимир Филат был освобожден ...

Информация была подтверждена для портала AGORA официальными лицами из Национальной администрации пенитенциарных учреждений. У Филата есть доступ к телефону и интернету. В этом журналисты издания убедились, связавшись с экс-премьером по номеру, который принадлежал ему, когда он был премьер-министром. Ответив на звонок, Филат сказал, что “очень занят” и выйдет с комментариями “когда освободится”. Пользователи мобильных приложений, у которых он есть в контактах, получили уведомления, что номер вновь активен.