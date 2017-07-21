Осужденный за коррупцию экс-премьер Владимир Филат был освобожден
|
Владимир Филат, приговорённый в 2016 году к 9-летнему тюремному сроку, вышел на свободу 3 декабря 2019 года.
Информация была подтверждена для портала AGORA официальными лицами из Национальной администрации пенитенциарных учреждений. У Филата есть доступ к телефону и интернету. В этом журналисты издания убедились, связавшись с экс-премьером по номеру, который принадлежал ему, когда он был премьер-министром. Ответив на звонок, Филат сказал, что “очень занят” и выйдет с комментариями “когда освободится”. Пользователи мобильных приложений, у которых он есть в контактах, получили уведомления, что номер вновь активен.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
СТРАНА
Собственность дочерней компании Газпрома в Молдове может быть арестована Украиной ...Просмотров: 2202
Умер депутат блока ACUM ...Просмотров: 1924
Молдавскую базу отдыха `Мечта` в Затоке сровняли с землёй ...Просмотров: 2498
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ