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Освободителем Филата стал судья, который его же и арестовал

Опубликовано : 03 декабрь 2019 г. 19:07 | Просмотров: 320 | Категория: Власть, Криминал

Решение о досрочном освобождении из тюрьмы осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата было вынесено тем же судьей, который вынес решение об его аресте в 2015 году.

Этим судьей оказался судья с сомнительной репутацией Виктор Рэцой.

18 октябре 2015 года именно Рэцой вынес первое решение, по которому Филат был арестован.

3 декабря 2019 года этот же судья внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу.

Одним из моментов в сомнительной профессиональной репутации судьи Рэцой является дело бывшего начальника Криковской тюрьмы Евгения Стогу, который был обвинен по делу о коррупции. После того, как Рэцой вынес решение о помещении его под домашний арест, Стогу скрылся.

Виктор Рэцой стал судьей в 2011 году по указу врио президента Мариана Лупу. В 2014 году, указом Николае Тимофти Рэцой получил пожизненную должность судьи.


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