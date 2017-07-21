Додон переводит ответственность за освобождение Филата на правительство Майи Санду ...

Занимающий должность президента Игорь Додон выразил удивление по поводу досрочного освобождения из тюрьмы осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата.

По мнению Додона, за фактом освобождения Филата стоит предыдущее правительство Майи Санду.

"Я не ожидал такого решения, которое можно объяснить некоторыми действиями бывшего правительства. Я запросил информацию у Министерства юстиции. Завтра, после заседания Высшего совета безопасности я предоставлю детали", - заявил Додон журналистам.

Во вторник, судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу.

Виктор Рэцой стал судьей в 2011 году по указу врио президента Мариана Лупу. В 2014 году, указом Николае Тимофти Рэцой получил пожизненную должность судьи.