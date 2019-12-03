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Майя Санду считает чушью обвинения Додона в ее причастности к освобождению Филата

Опубликовано : 03 декабрь 2019 г. 21:11 | Просмотров: 407 | Категория: Власть

Экс-премьер Майя Санду отвергает любые обвинения в адрес возглавляемого ею правительства в какой-либо причастности к освобождению осужденного за коррупцию Владимира Филата.

Как написала в соцсетях Санду, "Филата из тюрьмы освободила юстиция Додона".

"Чтобы все было очень ясно: правительство, которое я возглавляла, не имеет ничего общего сэтим решением. Решение "знаменитого" Чеканского суда по освобождению Филата подымает большие знаки вопроса, как и другие принятые юстицией в Молдове решения", - завила Майя Санду.

Она отметила, что обвинения Додона в адрес команды Майи Санду являются "чушью", "а причастность СИЗО №13, которое предоставило бумагу с датой дня отставки правительства, является грубой подделкой". "Додон контролирует судей и покрывает коррупционеров", - подчеркнула Санду.

Это заявление Майи Санду последовало после того, как контролируемый Игорем Додоном министр юстиции Фадей Нагачевский сообщил о том, что судебное решение об освобождении Филата было принято на основании запроса, поступившего из СИЗО №13 12 ноября, в день отставки правительства Санду.

В свою очередь, Додон заявил, что освобождение из тюрьмы Владимира Филата "можно объяснить некоторыми действиями бывшего правительства".

Во вторник, судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу.

Виктор Рэцой стал судьей в 2011 году по указу врио президента Мариана Лупу. В 2014 году, указом Николае Тимофти Рэцой получил пожизненную должность судьи.


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