Филату разрешено участвовать в выборах и ему вернут Орден Республики ...

Судья Виктор Рэцой освободил осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата и отменил решение, запрещающее ему занимать государственные должности и лишающее Ордена Республики.

Как отмечается в принятом в тайне судебном решении о досрочном освобождении Филата, он "освобождается условно, досрочно, от исполнения наказаний: запрет на право занимать определенные государственные должности сроком на 5 лет и лишение государственной награды Ордена Республики, присвоенного ему Указом президента Республики Молдова № 932-VII о 24. 12.2013, установленных приговором Буюканского Суда, мун. Кишинэу от 27.06.2016 в отношении Филата Владимира Василе, рожденного 06.05.1969 г.".

Во вторник, судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора СИЗО №13 Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу.

Виктор Рэцой стал судьей в 2011 году по указу врио президента Мариана Лупу. В 2014 году, указом Николае Тимофти Рэцой получил пожизненную должность судьи.