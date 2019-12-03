Усатый: Додон выпустил Филата, чтобы не нарваться на новый скандал ...

У Плахотнюка, Додона и Филата был сговор, по условиям которого так называемый президент получил денежную сумму, и этому есть видеоподтверждение.

Лидер “Нашей Партии”, мэр Бельц Ренато Усатый объяснил, почему занимающий должность президента Игорь Додон с такой лёгкостью пошёл на освобождение осуждённого за коррупцию экс-премьера Владимира Филата. По словам политика, глава прошлого правительства Майя Санду не имеет к этой истории никакого отношения.

“Либо сам Плахотнюк, либо люди от него показали Филату видео, где передавались определённые деньги Игорю Додону, и где он попросил Филата написать заявление и дать показания. Так как это было уже после парламентских выборов, Филат “держал нос по ветру” и слил это Додону, не пошёл на сделку с Плахотнюком. Это видео сыграло решающую роль в его освобождении. Сейчас, после всех этих скандалов с отставкой одного правительства и быстрого назначения другого, появление видео, где он берёт в руки какие-то деньги, может взорвать ситуацию”, - пояснил Усатый.

Что касается экс-премьера Майи Санду, на которую Додон “валит” всю ответственность, то она не может никого освободить, как не и смогла никого посадить, убеждён политик.

Напомним, 3 декабря судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу. Более того, судья отменил решение, запрещающее Филату занимать государственные должности и лишающее его Ордена Республики.