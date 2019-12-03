В Одессе горит памятник архитектуры начала прошлого века, есть жертвы ...

В шестиэтажном здании, расположенном в центре города, на улице Троицкой, находятся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, институт морской биологии, а также ряд фирм и учреждений.

Как передают с места событий корреспонденты издания Думская, пламя продолжает распространяться, несмотря на масштабную операцию спасателей. Есть риск обрушения кровли.

Пожар начался примерно в 10 утра на третьем этаже, где расположены кабинеты экономического колледжа. По последним данным, к эвакуации присоединились коммерческие структуры, пламенем охвачено порядка 2000 квадратных метров. Спасатели сообщают о 12 пострадавших, все они госпитализированы в ближайшие больницы. Одну из женщин, преподавательницу колледжа, врачам спасти не удалось.

(UPDATE 15.00) Пожар локализован на площади 4000 кв. метров. На обгоревшей крыше памятника архитектуры рухнул полукупол. В больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги. По неофициальной информации, причиной пожара могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.