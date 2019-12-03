Адриан Ончану назначен новым директором ГП Железная дорога Молдовы
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На должность главы “Железной дороги Молдовы” назначен Адриан Ончану, который ранее руководил госпредприятием Universul.
Должность главы ЖДМ стала вакантной после отставки врио директора Ивана Драгнива, назначение которого сопровождалось скандалом. Его предшественник Юрий Топал заявлял, что Драгнив был назначен на несуществующую должность, а указ подписал человек из ближайшего окружения экс-главы Министерства экономики Вадина Брызана – директором Агентства публичной собственности Евгением Морару.
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