В Лондоне проходит саммит в честь 70-летия НАТО ...

Саммит, проходящий в графстве Хартфордшир в окрестностях Лондона, заявлен как двухдневное мероприятие, однако намечено всего одно пленарное заседание. Лидеры стран альянса планируют обсудить такие темы, как укрепление обороны европейских стан, увеличение военных расходов, а также перспективы развития организации.

Помимо этого впервые в истории Альянса на саммите обсудят рост военных возможностей Китая, - передает телеканал Euronews со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.