В Лондоне проходит саммит в честь 70-летия НАТО
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В столице Великобритании стартовал юбилейный саммит глав стран-членов Североатлантического альянса, приуроченный к 70-летию создания организации.
Саммит, проходящий в графстве Хартфордшир в окрестностях Лондона, заявлен как двухдневное мероприятие, однако намечено всего одно пленарное заседание. Лидеры стран альянса планируют обсудить такие темы, как укрепление обороны европейских стан, увеличение военных расходов, а также перспективы развития организации.
Помимо этого впервые в истории Альянса на саммите обсудят рост военных возможностей Китая, - передает телеканал Euronews со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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