Филата пригласили на заседание политсовета ЛДПМ ...

В день досрочного освобождения из тюрьмы осуждённый за коррупцию экс-премьер Владимир Филат был приглашён на заседание Национального политического совета Либерально-демократической партии.

Соответствующее решение было принято руководством партии, сообщает AGORA со ссылкой на главу ЛДПМ Тудора Делиу. Он сообщил, что с Филатом пока не виделся и этот вопрос не обсуждал, однако в партии было решено пригласить бывшего лидера партии на заседание 8 декабря, приуроченное к 12-летию создания политформирования.

“Мы хотим пригласить по этому случаю основателей партии”, - сказал Тудор Делиу.

Что касается возвращения Владимира Филата в политику и в партию, то, по словам лидера ЛДПМ, решение экс-премьер будет принимать сам, и этот вопрос не внесён в повестку дня заседания.

Напомним, 3 декабря судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу. Более того, судья отменил решение, запрещающее Филату занимать государственные должности и лишающее его Ордена Республики.