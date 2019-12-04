Международный розыск Плахотнюка оказался фикцией ...

Информация о международном розыске беглого олигарха Владимира Плахотнюка, о которой так триумфально сообщало руководство прежней правящей коалиции, оказалась фикцией.

Как сообщил в среду занимающий должность президента Игорь Додон, на сегодняшний день Плахотнюк все еще не находится в международном розыске ни по линии Интерпола, ни по двусторонним линиям.

Додон сообщил, что "дело о международном розыске было начато Прокуратурой по борьбе с коррупцией и Национальным центром по борьбе с коррупцией еще 10 октября, а 17 октября было направлено из НЦБК в МВД, в местное Бюро Интерпола. 18 октября это дело, а также запрос о международном розыске уже были направлены в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе".

"Согласно информации, которой я располагаю, Генеральный секретариат Интерпола еще не внес г-на Плахотнюка в международный розыск".

Более того, Додон сообщил, что розыск Плахотнюка не ведется и на двусторонней основе. В этой связи он объявил о готовности обратиться в США, Великобританию и Румынию с запросами о розыске Плахотнюка.

Примечательно, что 29 октября тогдашний вице-премьер в правительстве Майи Санду, глава МВД Андрей Нэстасе публично объявил о том, что благодаря его усилиям "Плахотнюк был объявлен в международный розыск". "Я неоднократно говорил, что являюсь сторонником хорошо и до конца проделанной работы, и вот время оценило мои слова. И лишь дело времени, когда Плахотнюк будет привезен в Кишинев в наручниках", - объявил тогда Нэстасе в своем видеообращении в соцсетях.

Неделей ранее оказалось, что блефом являются и многочисленные заявления властей Молдовы "о необходимости судить Плахотнюка", посколькку власти даже не обратились с требованием об экстрадиции находящегося в США олигарха, обвиненного в отмывании денег, коррупции и узурпации власти.

Об отсутствии требования молдавских властей об экстрадиции Плахотнюка заявил посол США в Молдове Дерек Хоган в эфире телеканала RTR-Moldova.

Посол подтвердил, что разговоры по этой теме велись с прежним, возглавляемым Майей Санду, правительством. Однако всё ограничилось лишь разговорами.

Ранее, находясь у власти, как премьер-министр Майя Санду, так и вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе публично неоднократно заявляли о том, что они предпринимают все необходимые меры для экстрадиции беглого олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову, где он должен быть осужден.