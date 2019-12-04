Додон включил в свой Совбез и одного из карателей Плахотнюка ...

(ФОТО) Занимающий должность президента Игорь Додон изменил состав возглавляемого им Высшего совета безопасности, в который вошли сразу несколько приближенных беглого олигарха Владимира Плахотнюка, включая известного своей особой преданностью Плахотнюку Александра Жиздана.

В своем новом составе этот совещательный орган, который по утверждению Додона обсуждает "важнейшие для национальной безопасности вопросы", заседал впервые 4 декабря.

Этот состав Высшего совета безопасности был утвержден указом Додона, после того, как голосами Партии социалистов и Демпартии в парламенте, сначала, было назначено новое правительство, а затем и новый состав руководства парламенстких комиссий.

Кроме Жиздана, который является особо приближенным к Плахотнюку, в этот орган при Игоре Додоне состоят другие члены команды олигарха - премьер-министр Ион Кику (бывший министром финансов в контролируемом Плахотнюком правительстве Павла Филипа), президент Нацбанка Октавиан Армашу (бывший министр финансов в этом же правительстве), министр финансов Сергей Пушкуцэ (входивший в управляющие органы принадлежащего Плахотнюку банка Victoriabank).

Примечательно, что судя по распространенным Додоном фотографиям с заседания, Жиздан очень увлеченно участвовал в обсуждении вопроса о тысячах незаконных "прослушек", которые по признанию Додона проводило МВД, которое в то время возглавлял именно Жиздан.

О преступном прошлом нынешнего председателя парламентской комиссии по безопасности Александра Жиздана уже сообщалось ранее. В частности известно, что в период режима Плахотнюка Жиздан отвечал за подавление гражданских свобод и организацию политической полиции.

Он известен по целому ряду криминальных эпизодов своей деятельности в полиции и, в частности, в недавно распущенном Управлении спецопераций.

Александр Жиздан в 2004 году был уличен в "крышевании" контрабанды через приднестровский участок границы, которая также направлялась в Молдову с известного одесского рынка. Тогда, Жиздан даже был вынужден уволиться из органов внутренних дел.

Известно, что позже, Жиздан был возвращен в МВД, поступив в распоряжение тогдашнего зам.министра В.Зубика. После 2009 года, Зубик ушел из МВД, возглавив военизированную структуру олигарха В.Плахотнюка. Также известно, что именно Зубик предложил Плахотнюку Жиздана в качестве главы МВД в правительстве Павла Филипа

Впоследствии, А.Жиздан доказал свою преданность Плахотнюку, взяв под особую охрану силами МВД жилого дома и частного офиса олигарха.

Жиздан пытается отрицать свою причастность к организации погромов и поджогов зданий Парламента и Администрации президента в апреле 2009 года, однако известно, что именно он был одним из ответственных за организацию этих беспорядков. Также сообщалось, что именно Жиздан был причастным к организации поджога 5 этажа Парламента с целью отвлечения внимания от необходимости проведения определенных действий на 3-ем этаже находившегося напротив здания Администрации президента.

В 2012 году, Жиздан был напрямую привлечен для сокрытия преступления на нашумевшей охоте в заповеднике "Пэдуря Домняскэ", в которой участвовала компания из ближайшего окружения Плахотнюка, включая Генерального прокурора.

В 2016 году, будучи главой МВД, Жиздан оправдал незаконное применение газа в отношении мирной демонстрации, проведенной в День независимости 27 августа. Позже, Апелляционная палата была вынуждена принять окончательное решение, осудив действия полицейских и покрывавших их прокуроров.

В последние годы режима олигарха Владимира Плахотнюка, возглавляемое Жизданом МВД превратилось в силовую структуру Демпартии, а одним из направлений деятельности МВД в этот период было преследование инакомыслящих, необоснованные аресты, тотальная слежка и прослушивание переговоров оппозиционных политиков и гражданских активистов.

Назначение Жиздана на его новую должность в парламенте, а также в Высшем совете безопасности стало возможным не только благодаря установлению нового парламентского большинства, но также и благодаря отказу Блока ACUM от идеи запрета деятельности Демпартии, обвиненной в узурпации государственной власти в ожидании "реформирования изнутри" этого формирования.