В руководстве Демпартии Плахотнюка произошел раскол ...

Инцидент произошел в среду, на заседании Постоянного бюро парламента, где руководство Демпартии имело разные позиции относительно вопроса о вотуме недоверия министру обороны Виктору Гайчуку.

Как сообщил вице-председатель парламента Александр Слусарь, 4 декабря Постоянное бюро парламента отклонило вопрос о вотуме недоверия министру обороны. Решение об отклонении вотума недоверия было поддержано депутатами от Партии социалистов и председателем фракции ДПМ Дмитрием Дьяковым, который назвал высказывания о героизации сепаратистской армии на Донбассе "его личным делом", не касающимся политики министерства.

Слусарь также сообщил, что член Постоянного бюро парламента, председатель Демпартии Павел Филип покинул заседание Бюро, а другой представитель ДПМ - вице-председатель парламента Моника Бабук не поддержала решение об отклонении вопроса об отставке Гайчука.

Вотум о недоверии министру обороны Виктору Гайчуку был инициирован Блоком ACUM после того, как появилось видео 2016 года, на котором Гайчук восхищался боевым духом сепаратистских военных подразделений Донбасса.

Ранее в СМИ уже сообщалось о том, что в Демпартии происходит раскол, а в ее фракции есть уже не менее 13 депутатов, готовых создать другую фракцию.