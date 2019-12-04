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Путин обвинил Болгарию в саботаже

Опубликовано : 05 декабрь 2019 г. 10:23 | Просмотров: 528 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны.

По его словам, болгарское руководство, после того как сорвало строительство "Южного потока", неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".

"Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", – Владимир Путин 4 декабря, во время визита в Сербию. Жесткая риторика Путина связана со срывом сроков строительства болгарского участка европейского продолжения «Турецкого потока». Это лишает «Газпром» возможности с начала 2020 г. перенаправить часть газа с украинского маршрута в новую экспортную трубу.

Как сообщает издание "Ведомости", строительство "Турецкого потока" – двух ниток газопровода через Черное море до северо-западного берега Турции – один из ключевых инвестиционных проектов "Газпрома" последних пяти лет. Пропускная способность каждой из ниток – 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая предназначена для поставок на внутренний рынок Турции. Вторая – для транзита в Европу, в первую очередь в юго-восточную часть.

Заявленная стоимость проекта – около $7 млрд.

По плану, ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" должен был состояться одновременно с "Северным потоком – 2" (55 млрд куб. м в год), то есть до конца 2019 г., когда у "Газпрома" заканчивается транзитный контракт с Украиной.

Из 15,75 млрд куб. м газа во второй нитке "Турецкого потока" 3,5 млрд куб. м предназначались Болгарии, 2,5 млрд куб. м – Сербии, 6 млрд куб. м – Венгрии.

"Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того, как они сорвали "Южный поток", во что бы то ни стало реализовать "Турецкий", – сказал Путин. – Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории…".

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отверг обвинения со стороны России. Премьер посоветовал Путину приехать в Болгарии и убедиться на месте, что строительство идет. "Он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день", - сказал Борисов.

"Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию", — сказал Борисов в эфире телеканала BTV.

Борисов отметил, что София надеется на то, что ветка газопровода, которая проходит по территории Болгарии, будет достроена.

"Болгария – единственная альтернатива [Украине] для российского газа", – откликнулся в среду вечером на слова Путина премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Страна видит себя в роли газового хаба на Балканах, это согласовано и с Брюсселем, и с Вашингтоном, подчеркнул Борисов. Задержка со строительством наземного продолжения "Турецкого потока" связана с проведением обязательных процедур, объясняет Борисов: "Надеюсь, к концу будущего года газопровод заработает".


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