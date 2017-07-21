Украина возмущается действиями Молдовы на Дунае ...

Молдова не согласовала с украинской стороной работы по углублению речного дна в порту Джурджулешты на Дунае.

Эти действия, по мнению властей Одесской области, могут изменить рельеф дна реки и нанести вред портам Придунавья. В этой связи Министерство инфраструктуры и МИД Украины готовят ноту протеста в Дунайскую комиссию. Об этом сообщил на рабочем совещании в Рени глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

“Мы готовим ноту в этом направлении, чтобы обозначить, что эти работы (дноуглубления в молдавском порту – ред.) были согласованы и надеемся, что это остановит реализацию действий, которые не были согласованы”, - цитирует чиновника одесский портал traffic.od.ua.

Напоминаем, в порту Джурджулешты строится новый грузовой терминал и ведутся работы по углублению речного дна. Украинская сторона утверждает, что своими действиями Молдова нарушает нормы Международной конвенции «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте».