Экс-президент Армении обвинен в организации хищения более 1 миллиона долларов ...

Как сообщает Ереванское бюро "Радио Свобода", экс-президент Саргсян обвиняется Специальной следственной службой в том, что, занимая пост президента с 9 апреля 2008 года по 9 апреля 2018 года, используя свое официальное положение, с 25 января 2013 года по 7 февраля 2013 года организовал хищение группой должностных лиц особо крупной суммы – 489 160 310 драмов (более 1 миллиона долларов) путем растраты государственных средств.

Это стоимость более 17 миллионов литров дизтоплива, на приобретение которого правительством Армении были выделены средства в рамках программы государственного содействия для приобретения дизтоплива по доступным ценам для реализации весенних сельскохозяйственных работ 2013 года.

Следствие по уголовному делу продолжается.