Ближайший соратник Плахотнюка освободил место в парламенте
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Константин Ботнарь отказался от мандата Демпартии в парламенте.
Отставка ближайшего соратника беглого олигарха Плахотнюка была утверждена в четверг на заседании законодательного органа. Таким образом, его кресло в парламентской фракции Демпартии стало свободным.
Константин Ботнарь известен, как «носитель борсетки» Плахотнюка. Он был замечен практически во всех случаях подкупа местных избранников, а также ряда депутатов.
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