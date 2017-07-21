Ближайший соратник Плахотнюка освободил место в парламенте ...

Константин Ботнарь отказался от мандата Демпартии в парламенте.

Отставка ближайшего соратника беглого олигарха Плахотнюка была утверждена в четверг на заседании законодательного органа. Таким образом, его кресло в парламентской фракции Демпартии стало свободным.

Константин Ботнарь известен, как «носитель борсетки» Плахотнюка. Он был замечен практически во всех случаях подкупа местных избранников, а также ряда депутатов.