Антикоррупционная прокуратура возобновила уголовное дело о внешнем финансировании ПСРМ ...

По ходатайству лидера Платформы DA Андрея Нэстасе Антикоррупционная прокуратура отменила решение от 8 июля об отказе в возбуждении уголовного дела о незаконном финансировании ПСРМ из-за рубежа.

Соответствующее постановление подписал 26 ноября глава учреждения Виорел Морарь. Об этом сообщил на своей странице в соцсети сам Андрей Нэстасе.

“Мне удалось! Постановление о возбуждении уголовного преследования по факту внешнего финансирования ПСРМ, на основании переговоров Додоном с Плахотнюком, а также постановление по узурпации государственной власти ОТМЕНЕНО! Наши усилия приносят свои плоды, и Додона, и Плахотнюка будут преследовать в уголовном порядке”, - написал политик и опубликовал копию подтверждающего документа.

Он также отметил, что решение, принятое 8 июля “карманным прокурором Плахотнюка” об отказе в возбуждении дела было частью договора между Додоном и Плахотнюком, согласно которому они обязались не преследовать друг друга по закону.

“Отмена этого решения – это успех всего нашего общества”, - подчеркнул Андрей Нэстасе.