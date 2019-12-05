Филат может вернуться в тюрьму ...

Руководство ПУ №13 подало в Апелляционную палату Кишинёва ходатайство об отмене решения суда Чекан, на основании которого осуждённый за коррупцию экс-премьер Владимир Филат был досрочно освобождён из тюрьмы.

Как сообщил агентству Moldpres пресс-секретарь Госадминистрации пенитенциарных учреждений Олег Пантя, новое руководство тюрьмы пересмотрело решение об УДО бывшего лидера ЛДПМ и обнаружило, что не были выполнены определенные условия. Они утверждают, что отбытый экс-премьером Филатом срок был рассчитан неправильно, а индивидуальная программа не была полностью выполнена.

О том, что решение о досрочном освобождении Филата будет оспорено, заявил накануне в эфире одного из телеканалов министр юстиции Фадей Нагачевский.

Напомним, 3 декабря судья Чеканского суда Виктор Рэцой, по решению которого в октябре 2015 года Филат был арестован, внезапно, по запросу врио директора Национальной Пенитенциарной администрации Андрея Сэрэкуцэ, постановил сократить на 2 года 11 месяцев и 3 дня срок заключения Владимира Филата, отпустив его на свободу. Более того, судья отменил решение, запрещающее Филату занимать государственные должности и лишающее его Ордена Республики.