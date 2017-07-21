Переговоры о транзите российского газа через Украину отложены ...

Намеченные на 5 декабря переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не состоятся.

Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Дата переговоров не подтверждена", - сообщили в министерстве и подтвердили, что сегодня переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

Дата проведения трехсторонних переговоров была озвучена министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем. На пресс-конференции министр уточнил, что Украина и ЕС готовы к переговорам "в любой момент", но российская сторона все еще не согласовала дату.

Российский министр энергетики Александр Новак на эту дату согласился, но при условии, что "будут решены все технические детали между компаниями ("Нафтогаз", "Газпром" и "Оператор ГТС Украины").

Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря. Крайней датой заключения нового контракта считается 13 декабря.