Швейцария ввела персональные санкции в отношении беглого олигарха Плахотнюка ...

Бывшему лидеру правившей в Молдове Демпартии Владимиру Плахотнюку запрещен въезд на территорию Швейцарии и Княжества Лихтенштейн.

Об этом говорится в документе швейцарского Федерального Офиса полиции, опубликованном адвокатом Анной Урсаки в соцсетях.

Согласно датированному 3 декабря документу, Федеральный Офис полиции Fedpol постановил запретить сроком на 10 лет, до 2 декабря 2029 года въезд на территорию Швейцарии и Княжества Лихтенштейна Владимиру Плахотнюку.

Этим решением Плахотнюку запрещен въезд только под его известной первоначальной идентичностью. В то же время, известно, что Плахотнюк обладает другой идентичностью в Румынии (Vlad Ulinici), а также молдавской (Vladislav Novak).

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк 14 июня тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США.

В то же время, посол США Дерек Хоган публично заявил, что ему неизвестно, если Плахотнюк на самом деле находится на территории Соединенных Штатов.