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В Хынчештском районе пройдут новые выборы в парламент

Опубликовано : 05 декабрь 2019 г. 15:54 | Просмотров: 182 | Категория: Власть

Избранный по Хынчештскому одномандатному району депутат Александр Ботнарь сложил свой мандат депутата и объявил о выходе из Демпартии.

Ботнарь объявил об этом в четверг на специально созванной пресс-конференции, мотивировав свое решение необходимостью "работать для всех" на должности мэра Хынчешт. На прошедших местных выборах Александр Ботнарь баллотировался на должность мэра Хынчешт от ДПМ.

Ботнарь был одним из доверенных лиц беглого олигарха и бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Он был и вице-председателем этого формирования.

После решения о сложении мандата депутата, ЦИК должен объвить новые выборы депутата по Хынчештскому одномандатному органу.


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