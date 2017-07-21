Артемий Лебедев взялся за бренд Приднестровья ...

Как сообщает издание novostipmr, в четверг Лебедев провел встречу министром экономического развития региона.

"Традиционно Приднестровье так и воспринимается: как некий напряжённый регион, закрытый, огороженный. В развитии туризма первое, что нам нужно сделать, постараться убрать вот этот шлейф", – заявил зам. председателя правительства Приднестровья, министр экономического развития Сергей Оболоник.

Сам Артемий Лебедев пока идеями не делился. Он был тут в 2011-м, говорит, что с тех пор многое изменилось.

"Мне нужно – как будто у меня нет никакой предыстории, никакого багажа – погрузиться сейчас в атмосферу, понять всю специфику. Потом уже появится суть, из которой можно будет дальше развивать идею", – отметил он на встрече с приднестровским чиновником.

По словам Лебедева, то, что Приднестровье старательно избавляется от имиджа закрытой и опасной территории, уже хорошо само по себе. Это как заповедник, который привлекает внимание тем, что долгое время был запретным для посещения местом, а теперь готов принять всех желающих.

Артемий Лебедев является известным российским дизайнером и блогером. В 1992 году он основал крупнейшую в России веб-студию, считающуюся лидером в дизайнерской сфере страны. "Студия Артемия Лебедева" стала разработчиком ряда популярных проектов, в число которых входит дизайн поисковика "Яндекс".

Ранее студия Артемия Лебедева разработала бренд Одессы.