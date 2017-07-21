Во Франции проходит всеобщая забастовка ...

Участники акции протестуют против непопулярной пенсионной реформы, проект которой предложил французский кабмин.

Движение пригородных поездов почти парализовано (85% машинистов присоединились к стачке) отменены занятия в школах и лицеях, есть перебои в авиасообщении. По данным парижской полиции, к 15.30 по местному времени было задержано 70 человек, проведено более 9 тысяч проверок. Опросы общественного мнения показывают, что всеобщую стачку поддерживает порядка 60% жителей страны.

Новая пенсионная реформа должна объединить 42 существующие во Франции схемы в одну универсальную. Новая бальная система прежде всего не устраивает определенные категории государственных служащих, пенсии которых, по их словам, могут сократиться на 30%, - передает Euronews.