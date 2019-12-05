Правительство легализует взяточничество для руководства министерств ...

Отныне чиновникам в ранге госсекретаря министерства (зам.министра) вновь будет разрешено получать вознаграждения за участие в руководящих органах госпредприятий и акционерных обществах.

В четверг по инициативе правительства Иона Кику парламент утвердил в первом чтении налогово-бюджетную и таможенную политику на 2019 год.

Специально для этого, внесена важная поправка в Закон о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности, согласно которой правительственные чиновники получат существенную прибавку к жалованию.

"В отступление от положений пкт. (1), лицо, занимающее должность государственного секретаря имеют право осуществлять оплачиваемую деятельность в составе административных советов государственных предприятий и в рамках советов акционерных обществ, в которых государству принадлежит часть уставного капитала", - говорится в поправке в ст.12 Закона о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности.

В настоящее время, этим Законом определено, что "ответственное должностное лицо не вправе осуществлять иную, кроме преподавательской и научной, оплачиваемую деятельность".

Известно, что вознаграждения за участие в составе админсоветов госпредприятий и акционерных обществ достигают и нескольких сот тысяч леев в год, а делегирование в то или иное предприятие является элементом коррумпирования чиновников.

Законопроект представлял его автор - вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца, ранее работавший в менеджменте принадлежавшего олигарху Владимиру Плахотнюку банка Victoriabank.