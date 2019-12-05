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Контролируемая Додоном коалиция отменяет конкурсный отбор при назначениях на высшие должности

Опубликовано : 06 декабрь 2019 г. 08:37 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Правящая коалиция в лице Партии социалистов и Демпартии отменили действовавшую более 10 лет практику назначения руководителей высшего звена по результатам конкурсного отбора.

В четверг парламент утвердил в первом чтении Закон о налогово-бюджетной и таможенной политикеу на 2019 год, которым вносится изменение в Закон о государственной должности и статусе государственного служащего.

Согласно этой поправке, был отменен пкт.3 ст.8 Закона, определяющий, что "Замещение вакантной высшей руководящей государственной должности осуществляется по конкурсу".

В результате этой поправки, без конкурса будут назначаться чиновники на следующие должности: руководитель и заместитель руководителя аппарата органа публичной власти (Парламента, Президента Республики Молдова, Высшего совета магистратуры, Конституционного суда, Высшей судебной палаты, Высшего совета прокуроров, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты), Национального центра по борьбе с коррупцией, Офиса народного адвоката.

Норма закона, определявшая обязательное проведение конкурсного отбора на эти должности действовала с декабря 2008 года.


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